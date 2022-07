Tridesetletna Živa Dvoršak in 19-letni Luka Lukić sta bila v kvalifikacijah četrta (624,9 kroga), druga slovenska ekipa, Klavdija Jerovšek in Jure Sočič, pa je bila 12. (620,5). To je tretja medalja slovenskih strelcev na SI, Dvoršakova in Lukič, ki prihaja iz Trzina, sta bronasti medalji osvojila že v posamičnih preizkušnjah v isti disciplini, na ekipni tekmi za bron pa sta vodila skoraj od začetka do konca dvoboja.

"Normalna trema je bila pred tekmo, nič posebnega. Vedela sva, da bo težak dvoboj. Hrvata sta super strelca, posebej Miran. Vedela sva, da se bo treba osredotočiti na vsak strel. Ker Luka strelja počasneje, sem občasno poškilila na semafor z izidi in mu pošiljala dodatno energijo, ko sem si govorila, daj, daj. In je uspelo," je povedala Dvoršakova.

"Zelo sem vesel, že po posamični tekmi je bilo super. Mešane pare sem začel z mislijo, da sem tu že naredil vse in je to le še češnja na torti. V posamičnih kvalifikacijah sva imela z Živo isti izid, tudi bron sva potem osvojila. Res nenavadno, oba sva si zato pred ekipno tekmo dejala, 'zakaj pa ne, dajva to ponoviti'," pa je povedal Lukić.

Pod do brona v vojaškem strelskem centru na obrobju milijonskega Orana sta opravila na strelskih mestih F in G. Po prvi seriji je Hrvaška povedla z 2:0, po drugi je bil izid izenačen (2:2), po tretji pa je Slovenija povedla s 4:2 in imela odtlej dvoboj povsem pod nadzorom.

Hrvata sta nato oba ustrelila le 9,9, Dvoršakova 10,6, 10,4 pa Lukić za 6:2 ter prednost z 0,2 kroga razlike v peti seriji še povišala za dve točki. Prav taka je bila razlika v šesti seriji, ko sta po zaostanku z 2:10 Hrvata zaprosila za premor.

A to razmerij na strelišču ni spremenilo, 0,7 točke razlike je v sedmi seriji prineslo vodstvo Slovencema z 12:2. Šele v osmi seriji sta Hrvata osvojila novi točki, štiri pa sta dodala še v naslednjih dveh, ki sta ju dobila s po 0,7 kroga prednosti za znižanje na 8:12. Po premoru, ki ga je zahtevala slovenska vrsta, sta Dvoršakova in Lukić dobila 11. serijo z 0,7 točke prednosti in povedla s 14:8.

Za zmago bi moral Lukič zadeti 10,8, kar mu ni uspelo (10,4) in po izidu 10:14 sta imela Slovenca novo priložnost za zmago. V trinajsti seriji je prvi ustrelil Maričić 10,5, 10,5 Dvoršakova, 10,5 Guštinova, 10,4 pa Lukič in zaradi izenačenja v seriji je bil skupni izid 15:11.

Slovenca sta za bron potrebovala le še eno točko. Tudi v štirinajsti seriji je Maričič ustrelil prvi za 10,6, Dvoršakova in kmalu nato Guštinova pa po 9,9 kroga. Lukić, ki tekmuje še v mladinski konkurenci, je za konec zadel 10,6 kroga, posledično pa je srednješolec, ki bo nadaljeval šolanje telekomunikacij, odločil dvoboj.

"Nisem vedel, koliko moram ustreliti za zmago. Čisto običajno, kot vsak drugi strel, sem začel, se pripravil in tudi sprožil. Potem sem najprej slišal publiko, da sva zmagala, potem pa dobil potrditev na zaslonu. Super vesel sem," je o zaključku dejal Lukić, ki je skoraj do konca izkoriščal čas, ki mu je bil na voljo za strele.

Zaenkrat še ni želel govoriti o naslednjih olimpijskih igrah leta 2024 v Parizu, dejal, je, da ga do tja čaka še kar dolga pot. Je pa vse bolj proti temu cilju usmerjena Dvoršakova, saj se že začenjajo boji za olimpijske kvote. Lukićev vzornik in motivacija pa je najboljši slovenski strelec Rajmond Debevec. "Pred SI sem si želela ponoviti uspeh s prejšnjih iger v Španiji, kjer sem bila bronasta posamično, sedaj imam dve medalji. Lep dosežek in lepa popotnica za naprej," pa je zaključila Dvoršakova.