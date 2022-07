Po poročanju španskega športnega časnika Mundo Deportivo želi španski nogometni klub po prodaji desetodstotnega deleža prodati še 15 odstotkov svojih ligaških televizijskih pravic. Klub se nadeja prihodkov okoli 400 milijonov evrov, je v soboto zapisal časnik. Od tega naj bi približno 200 milijonov porabili za nadaljnje okrepitve. Na prvem mestu je prestop poljskega napadalca Roberta Lewandowskega iz vrst nemškega prvaka Bayerna iz Münchna.

Prodajo klubskega premoženja so potrdili na skupščini sredi junija. Skladno s tem lahko klubsko vodstvo, ki ga vodi predsednik Joan Laporta dodeli največ 25 odstotkov televizijskih pravic za največ 25 let in tudi proda manjšinski delež v višini 49,9 odstotka v podjetju Barca Licensing and Merchandising (BLM). S prodajo deležev se naj bi v blagajno Barcelone steklo od 200 do 300 milijonov evrov.

Prodaja preostalih 15 odstotkov televizijskih pravic naj bi potekala pred odhodom ekipe na prijateljske tekme v ZDA. Onstran velike luže so pred novo sezono na sporedu prijateljske tekme, tudi proti večnemu tekmecu Real Madridu.

Konec junija je katalonski klub prodal deset odstotkov svojih ligaških televizijskih pravic za naslednjih 25 let ameriškemu naložbenemu skladu Sixth Street. V Barcelono, ki ima 1,35 milijarde evrov dolga, se bo iz tega naslova steklo 207,5 milijona evrov. Po navedbah kluba bo ta transakcija omogočila klubu, da bodo v izkazih o skupnem kapitalskem dobičku lahko poročali o dobičku v višini 267 milijonov evrov za poslovno leto.

Barcelona pa je v petek Spotify predstavila kot novega glavnega sponzorja. Posel, ki so ga podpisali marca, klubu zagotavlja skupno 435 milijonov evrov. Barcelona bo v naslednjih štirih sezonah prejela 255 milijonov evrov na račun tega, da bo na dresih igralcev in igralk, tako članov moške kot članic ženske ekipe, v prihodnje napis švedskega ponudnika Spotify. In tu je še 180 milijonov za pravice do poimenovanja stadiona, ki se od petka do leta 2034 imenuje Spotify Camp Nou, še navaja dpa.

Vsi omenjeni posli bi lahko tlakovali pot prihodu poljskega zvezdnika Lewandowskega, ki je že večkrat izrazil željo, da bi to poletje zapustil Bayern München. Vodstvo nemškega kluba je doslej vztrajalo, da naj 33-letnik najprej izpolni pogodbene obveznosti, ki ga vežejo z Bayernom do 30. junija 2023.

Laporta naj bi pred kratkim za poljskega reprezentanta ponudil odškodnino v višini 40 milijonov evrov in bonuse v višini pet milijonov evrov. Nemški Bild je sicer poročal, da so pri Bayernu zavrnili ponudbo in zahtevali najmanj 60 milijonov. Uradnih izjav o tem doslej ni bilo.