Drugi slovenski as Primož Roglič (Jumbo-Visma) se je za las izognil padcu okoli 2,5 km pred ciljem, medtem ko je Pogačar (UAE Team Emirates) zaradi številnih kolesarjev na tleh ostal zaprt ob ograji in ciljno črto nato v eni izmed kasnejših skupin prečkal kot 152. Kljub vsemu bodo vsi udeleženci v padcu prejeli čas zmagovalca zaradi pravila zadnjih treh km v sprinterski etapi.

"V zadnjih treh km je prišlo do zapletov, sam sem se umaknil v ograjo. S členki sem zadel vanjo, trenutno še malce boli. Vseeno sem prišel varno do cilja in upam, da so bili vsi, ki so bili udeleženi v padcu, v redu. Tudi v naši ekipi sta bila dva ujeta v padce," je po dirki za RTV Slovenija dejal Pogačar.

Med Slovenci je sicer prvi ciljno črto prečkal Roglič na 38. mestu, Luka Mezgec (BikeExchange-Jayco) je bil 47., Matej Mohorič 58., Jan Tratnik (oba Bahrain-Victorious) pa 144.

V skupnem seštevku je prišlo do spremembe v rumenem. Zaradi šestih bonifikacijskih sekund je majico prevzel Van Aert (Jumbo-Visma), ki ima zdaj sekundo naskoka pred petkovim zmagovalcem uvodnega kronometra, Belgijcem Yvesom Lampaertom (Quick-Step Alpha Vinyl).

Tretji ostaja Pogačar, ki ima osem sekund zaostanka za vodilnim. Roglič je ostal na osmem mestu (+0:17), tudi ostali Slovenci pa so zadržali položaje. Tratnik je 16. (+0:26), Mohorič 31. (+0:44), Mezgec pa 143. (+1:34).

Kljub temu da je Lampaertova ekipa Quick-Step Alpha Vinyl izgubila rumeno majico, je tudi na drugi etapi na Danskem slavila etapno zmago, saj je bil v Nyborgu najhitrejši prvi sprinterski favorit Jakobsen. Slavil je že svojo 11. zmago v sezoni, skupno pa 36. v karieri, ki bi se kaj lahko končala pred dvema letoma na dirki po Poljski. Po padcu se je takrat boril celo za življenje, potem ko ga je rojak Dylan Groenewegen stisnil ob ograjo.

"Danes je neverjeten dan. Zame je bil to dolg proces vračanja po tistem padcu, veliko ljudi mi je na tej poti pomagalo. Zdaj jim lahko to podporo končno poplačam, da vidijo, da vse skupaj ni bilo zastonj. Vesel sem, da še lahko dirkam in zmagujem. To je poseben dan," je za organizatorje dirke dejal 25-letni Jakobsen.

"Nisem opazil dogajanja za seboj, saj me je ekipa pripeljala v dober položaj po koncu mostu. Na zadnji ravnini sem lahko ostal za Moerkoevom (moštveni kolega, op. STA), nato pa sem ostal na Van Aertovem kolesu. Pred zaključkom sva malce zadela s Saganom, a na srečo ostala na kolesu, potem pa sem se lahko pognal mimo ostalih dveh v zadnjih 150 m. Ko tako povem, se sliši enostavno, a temu ni tako. Za to trdo garamo, za te trenutke dirkamo. O zmagi na dirki po Franciji sanjam že 15 let," je še dejal današnji zmagovalec.

V etapi so od samega začetka na čelu kolesarili štirje ubežniki, ki pa jim glavnina ni dovolila večje prednosti od treh minut. Boj med štirimi kolesarji je potekal predvsem za pikčasto majico. Potem ko so v glavnini ujeli zadnjega izmed ubežnikov, pa tudi zaradi padcev in kaotičnega vstopa na 18 km dolg most čez Veliki pas med ekipami po nekakšnem tihem dogovoru napadov ni bilo.

"Na koncu je bilo še najbolj sproščeno prav na mostu, sicer pa nervozno, kot se za Tour spodobi. Ekipa je delovala super, ves čas smo bili v ospredju in uživali v vsej podpori," je za RTV Slovenija dejal Roglič.

V nedeljo bo na sporedu tretja in zadnja etapa na Danskem. Potekala bo od Vejleja do Soenderborga (182 km), namenjena pa bo sprinterjem. V ponedeljek bo prost dan, saj se bo karavana preselila v Dunkerque, od koder bo nadaljevala 109. dirko po Francijo.