Vozniki pri izstopu iz države dve uri čakajo tudi na Gruškovju, na mejnem prehodu Dobovec pa uro in pol, mejnem prehod Starod pa približno uro.

Za vstop v Slovenijo je daljša čakalna doba na Jelšanah in Starodu, in sicer uro do dveh, na Gruškovju in Sočergi pa približno uro.

Zastoji so tudi na primorski avtocesti na razcepu Kozarje proti Brezovici ter na cestah Šmarje-Dragonja, Lesce-Bled.