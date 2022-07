Večina žrtev so bili pripadniki Teritorialne armade, prostovoljne rezervne enote indijske vojske, ki so sodelovali pri projektu gradnje železnice. Reševalci so zaenkrat rešili 18 ljudi, medtem ko še vedno pogrešajo 12 rezervistov in 26 civilistov.

Padavine in slabo vreme medtem močno ovirajo reševalna prizadevanja, je dejal voditelj zvezne države Manipur N. Biren Singh. Ob tem je poudaril, da so razmere na kraju plazu še vedno resne.

Odročni severovzhod Indije je v zadnjih tednih zajelo močno deževje, ki je sprožilo zemeljske plazove in poplave. Na tem območju je prejšnji mesec več deset ljudi umrlo zaradi poplav, ki so ob neprestanem deževju povzročile zemeljske plazove in poplavljale domove.

Poplave in zemeljski plazovi po nenavadno močnem deževju v več delih Indije so letos povzročili že več smrtnih žrtev. Strokovnjaki pravijo, da podnebne spremembe povečujejo število ekstremnih vremenskih pojavov po vsem svetu, pri čemer jezovi, krčenje gozdov in razvojni projekti v Indiji število žrtev še dodatno povečujejo.