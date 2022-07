Matvoz ostaja na čelu AVK

Vlada je s položaja v. d. direktorja Javne agencije RS za varstvo konkurence (AVK) razrešila Zlatka Rateja, ki bi moral položaj prevzeti včeraj. Za v. d. direktorja agencije je z včerajšnjim dnem imenovala dosedanjega direktorja Andreja Matvoza, so po seji vlade sporočili z gospodarskega ministrstva. Ratej je 15. junija podal odstopno izjavo. Matvoz je petletni mandat direktorja agencije nastopil 1. julija 2017 in se mu je iztekel v četrtek, 30. junija. Zdaj ga je vlada imenovala za vršilca dolžnosti za čas do imenovanja novega direktorja, a največ za šest mesecev, to je najdlje do 31. decembra. Rateja je za vršilca dolžnosti direktorja AVK 12. maja letos imenovala prejšnja vlada Janeza Janše. Položaj bi moral zasesti z današnjim dnem, za največ pol leta. sta