Neizkoriščenih ostalo za 75 milijonov evrov

Do četrtka, ko se je iztekla veljavnost turističnih bonov in bonov za gostinstvo, turizem, šport in kulturo, so upravičenci po podatkih Finančne uprave RS (Furs) unovčili 86 odstotkov vrednosti obeh bonov, kar predstavlja 468,4 milijona evrov. Neporabljenih jih je po navedbah uprave ostalo za 75,27 milijona evrov.