Na podobne vrste obratov se je dalo pomisliti tudi v četrtek zvečer, ko so slovenski košarkarji deklasirali hrvaške. Pustimo to, da sem podpisani stavil kontra hendikep na Hrvate, se pravi, da bodo zgubili za manj kot deset. Vendarle je Hezonja odigral zelo spodobno sezono v evropski ligi, prav tako Žižić, kot Bogdanović v NBA, nezanemarljivo talentirana se zdita tudi Gnjidić in Prkačin. A slednji posebej je lahko v dvobojih z Dončićem dojel, da je za košarko, kakršno poskuša igrati, bodisi prešibak, prepočasen ali pa prenizek. Zgodil se je obraten prizor kot tisti izpred trideset in več let, iz časov, ko se je v Tivoliju gostujoča Jugoplastika s Tonijem Kukočem lahko tako poigrala z Olimpijo, da je bilo očitno, da so gostje drug svet. Druga, višja liga.

Naši sosedje za igre svojih ekip težko uporabijo besedo debakel, v primeru četrtkovega poraza pa so jo. Kar govori o tem, kako sesuti so, kajti sesula se je teza, da so narod košarke. Da je košarka igra, za katero imajo pregovorno visokorasli mladeniči z dinarskega območja ali pač iz Hercegovine večjo predispozicijo kot preostali zemljani, izvzemši Afriko oziroma temnopolte. Nepresahljiv vir talentov, se je govorilo v Jugoslaviji. Očitno ni šlo samo za to, ampak tudi za sistem, kako vodo iz izvira kanalizirati. Leta 1992 so Hrvati igrali v finalu olimpijskih iger. Ko se zgodi kaj takega, javnost na teh prostorih pregovorno sklepa, da bo tak uspeh pozitivno vplival na panogo. Pa ni. Uspeh je neškodljiv samo za stabilne ustroje, kar smo Slovenci lahko ugotovili tudi na primeru nogometa.