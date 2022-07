Tretjič je na največji wimbledonski sceni igrala slovenska teniška igralka Kaja Juvan (62. na svetovni lestvici), tretjič je izgubila. Pred tremi leti je na igrišču številka ena v prvem nizu senzacionalno nadigrala Američanko Sereno Williams, v nadaljevanju pa občutila moč ene najboljših teniških igralk vseh časov. Lani je na osrednjem igrišču v tretjem krogu brez dobljenega niza izgubila z Američanko Coco Gauff (3:6, 3:6), letos pa je imela za svoj prvi preboj med najboljšo šestnajsterico turnirjev velike četverice na papirju najlažje delo. Toda Britanka Heather Watson, 121. igralka na svetu, je bila na igrišču številka ena pred domačo publiko premočna ter napredovala v osmino finala z zmago s 7:6 (6), 6:2.

Ljubljančanka je v prvem nizu prva odvzela servis 30-letni tekmici ter povedla s 4:3. V naslednji igri je brez izstreljenega naboja izgubila svojo servisno igro, prvi niz pa se je končal v podaljšani igri. V njej je Kaja Juvan pri zaostanku s 3:6 rešila tri zaključne žogice, potem ko je na svoj servis v najpomembnejši igri izgubila prve štiri točke. Niz je Slovenka končala na najslabši način, saj je naredila dvojno napako. V nadaljevanju Kaja Juvan ni več našla energije in volje, da bi se spustila v enakovreden boj. Britanka je dobila pet iger zapored ter niz dobila s 6:2. Heather Watson se je Slovenki maščevala za poraz na pred tem edinem medsebojnem dvoboju na lanskem OP ZDA. »Na koncu drugega niza sem naredila dramo. Nisem igrala najboljšega tenisa, a sem se ob vaši sijajni podpori borila po najboljših močeh. Presrečna sem, da sem se prvič v karieri uvrstila v osmino finala mojega najljubšega turnirja,« se je publiki zahvalila Heather Watson.

Potem ko sta se Kaja Juvan in Tamara Zidanšek pred četrtkovo prekinitvijo dvobojev zaradi dežja znašli v težkem položaju, saj sta v odločilnem nizu zaostajali z 2:5, je slovenska dvojica dvoboj prvega kroga predala. Med dvojicami je izpadel tudi Aljaž Bedene, in sicer s partnerjem Južnokorejcem Soonyoo Kwonom. Danes bodo v Londonu potekali boji šestnajstine finala v moški in ženski konkurenci, v nedeljo pa bodo sploh prvič v wimbledonski zgodovini igrali dvoboje posameznikov. Kaja Juvan bi se v primeru zmage v nedeljo v osmini finala pomerila z Nemko Jule Niemeier, 97. igralko sveta.

Dodajmo še, da je prvi nosilec pri moških Novak Đoković zanesljivo napredoval med 16 najboljših. V tretjem krogu je brez težav premagal rojaka in 25. nosilca Miomirja Kecmanovića s 6:0, 6:3, 6:4.