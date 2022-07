Tako kot je napovedovala, se je zunanja ministrica Tanja Fajon na prvi dvostranski obisk po prevzemu položaja odpravila v Nemčijo, kar je včeraj v Berlinu označila za »simbolno sporočilo, da je slovenska zunanja politika usmerjena v jedro Evrope«. Glavne teme pogovorov z nemško kolegico Annaleno Baerbock so bili dvostransko sodelovanje, vojna v Ukrajini in zahodni Balkan. Zunanji ministrici, ki sta v svojih državah obe prvi ženski na tem položaju, sta podpisali akcijski načrt o triletnem strateškem sodelovanju med državama na številnih področjih ter izpostavili energetiko, okolje, mlade in pomoč Ukrajini.

Kar se tiče slednje in možnosti sodelovanja med Slovenijo in Nemčijo pri dobavi orožja Ukrajini v okviru krožne menjave (Slovenija bi Ukrajini poslala tanke in v zameno dobila nemške oklepnike), je Baerbockova dejala, da še potekajo »intenzivni pogovori«, Fajonova pa, da sta to temo prepustili obrambnim strokovnjakom. Obe ministrici sta se udeležili nedavnega vrha Nata v Madridu.

Na novinarsko vprašanje o domnevnih pritiskih Nemčije, da mora Slovenija nadaljevati obljubljeni nakup oklepnikov boxer, o čemer je nova slovenska vlada odredila revizijo, je Baerbockova dejala, da takšnih pritiskov ni in da se zavedajo menjave vlade v Ljubljani.

Ministrici sta izrazili naklonjenost začetku pristopnih pogajanj EU s Severno Makedonijo in Albanijo, Baerbockova pa je bila zadržana do pobude Slovenije za podelitev statusa kandidatke za članstvo Bosni in Hercegovini brez pogojev rekoč, da pred tamkajšnjimi jesenskimi volitvami ni pravi čas za take obljube. Obe pa sta dejali, da zahodni Balkan sodi v EU in da je to strateški interes Unije.