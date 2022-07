S tradicionalnim obiskom evropske komisije pri novi predsedujoči državi Svetu EU se je včeraj začelo šestmesečno obdobje, ko krmilo Evropske unije prevzema Češka. Kot ena večjih zagovornic ostrega pristopa do Rusije, ki je od začetka vojne v Ukrajini sprejela 350.000 beguncev in Kijevu namenila veliko pomoči v orožju, bo med svojim vodenjem EU podobno kot Francija soočena predvsem z upravljanjem gospodarskih, političnih in varnostnih posledic vojne.

Za geslo predsedovanja si je Češka izbrala parafrazo besed svojega nekdanjega predsednika Vaclava Havla: »Evropa kot naloga – premisliti, preoblikovati, ponovno opolnomočiti«. S tem geslom naj bi ponazorili, da se Evropa nahaja na novi prelomni točki v spremenjenih razmerah, ki jih je prinesla vojna v Ukrajini. Ena ključnih nalog Češke, ki jo vodi sredinsko-konservativna koalicija pod vodstvom premierja Petra Fiale, bo zagotavljanje energetske varnosti v Evropi za prihodnjo zimo. Prav vprašanje energetske oskrbe po sprejemljivih cenah za uporabnike je Fiala včeraj izpostavil kot največjo nalogo češkega predsedovanja.

Pripravljajo se krizni načrti

Čeprav polnjenje skladišč zemeljskega plina v EU že poteka, številne države pripravljajo krizne načrte varčevanja z energijo za primer motene oskrbe v primeru dodatnega zaostrovanja odnosov z Rusijo. Krizni načrt za celotno EU pa pripravlja evropska komisija. Kot je njena predsednica Ursula von der Leyen pojasnila med obiskom Prage, bodo poskušali doseči, da se bodo varčevanja, če bo potrebno, lotili na pameten način. Ob ukrepih za diverzifikacijo dobaviteljev zemeljskega plina je von der Leynova kot eno ključnih nalog češkega predsedovanja na področju energetike izpostavila dokončanje trialoga za zakonodajo o 300 milijard evrov težkem paketu investicij v obnovljive vire energije.

Veliko pozornost nameravajo v Pragi nameniti tudi boljšemu upravljanju begunskega vala iz Ukrajine in načrtom za financiranje njene povojne obnove. Že iz teh prednostnih nalog je razvidno, kako zelo drugačno bo drugo predsedovanje Češke Svetu EU po tistem leta 2009. Ena od njenih nalog bo tudi, da Ukrajini in Moldaviji po pridobljenem statusu kandidatk za članstvo v EU pomaga pri izpolnjevanju pogojev evropskega sveta za dejanski začetek pristopnih pogajanj, vendar je vprašljivo, ali se to lahko zgodi že v času njenega predsedovanja.

Dva velika dogodka

Pod češkim predsedovanjem se bo zvrstilo več kot 320 političnih dogodkov, 50 ministrskih zasedanj pa bo potekalo v Bruslju in Luksemburgu. Ključni dogodek, za katerega je vlada namenila 93 milijonov evrov, bo neformalno zasedanje predsednikov vlad članic EU v Pragi v začetku oktobra. Drugi večji dogodek na čeških tleh bo predvideno prvo zasedanje evropske politične skupnosti, ko bodo o ukrepih v Evropi in njenih usmeritvah skupaj razpravljale članice EU ter države z evropsko perspektivo z Balkana in vzhodne soseščine.

Zahodni Balkan ima sicer pomembno mesto v češkem programu predsedovanja. Med drugim bodo nadaljevali napore za začetek pristopnih pogajanj s Severno Makedonijo in Albanijo, potem ko se v Sofiji in Skopju nakazuje pripravljenost za sprejetje francoskega kompromisnega predloga, s katerim bi odpravili bolgarsko blokado pristopnega procesa Severne Makedonije in posledično Albanije. »Želimo, da se pristopni proces premakne naprej,« je zagotovil Fiala.

Po Češki bo januarja prihodnje leto polletno predsedovanje Svetu EU prevzela Švedska.