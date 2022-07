Najbolj je prizadeta Evropa, kdo profitira?

Zaradi vojne v Ukrajini, ki jo je Rusija začela 24. februarja, je Evropska unija sprejela že šesti paket gospodarskih sankcij. Ukrepom so se pridružile tudi druge države, nekatere s še strožjimi omejitvami. Iz Rusije so se tako umaknila številna podjetja, med njimi Google, Apple, McDonald's, Samsung, Nike, Microsoft, Dell in nekatere družbe iz avtomobilske industrije, ki so tudi ustavile dobavo svojih vozil.