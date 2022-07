»V intervjujih je Janša uporabljal tudi zahtevno bruseljsko angleščino, ki je na povsem drugem nivoju, a za običajnega človeka je ta manj zanimiva in razumljiva,« je svojega boga v bran vzel Iršič. Mi se z velikim poznavalcem vseh mogočih stranpoti in raznoraznih izpeljank ter frazemov bruseljske angleščine seveda v celoti strinjamo. Za običajnega človeka so izjemno zahtevni bruseljski frazemi kot »salting the mind« in »laying for living« povsem nerazumljivi.