Zakaj niste mogli gledati Dončića in Dragića

Medtem ko so v četrtek zvečer Telemachovi naročniki pred TV uživali v gledanju zmage slovenskih košarkarjev nad izbrano vrsto Hrvaške, so številni drugi negodovali zaradi nedostopnosti prenosa. Za zaplet so poleg premoči komercialnih televizij krive tudi peripetije okoli ustreznega sklepa vlade.