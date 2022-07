Območje ob Radulji že vabi obiskovalce

Pod Metelkovim domom ob potoku Radulja v Škocjanu je občina v sodelovanju s partnerji uredila sprehajalno-rekreacijske površine, ki pa so mnogo več kot to. Celostno urejeno območje z opazovalnico, učilnico na prostem, razgledno ploščadjo in drugimi ureditvami omogoča izvajanje delavnic, izobraževanj, naravoslovnih dni pa tudi raznih turističnih programov.