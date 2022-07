Revizijska komisija ugodila LPP in Arrivi

Državna revizijska komisija je odločila, da so na ministrstvu za infrastrukturo neupravičeno izločili skupno ponudbo LPP in Arrive, ki sta kandidirala za koncesijo za javni linijski prevoz potnikov v osrednjeslovenski regiji. V LPP upajo, da je s tem zgodba zaključena in da jim bodo zdaj končno podelili koncesijo.