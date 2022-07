Naj oblast ne postane last in strast

Slovenija je eno tako vaško nogometno igrišče. Igrišče je že nekajkrat preorano, malo visi in en gol je večji od drugega. Približno s temi besedami je Gregor Golobič slaba dva tedna nazaj na nacionalki metaforično orisal našo deželo. Gregorja se še vedno drži stara stigma, da je človek iz ozadja, da manipulira, da mešetari, da hoče imeti vpliv, da ne more iz svoje kože, skratka, da počenja stvari, ki gredo drugim na živce. In vsi se počutijo ogrožene. In vsak ima svojo zgodbo in izkušnjo. Najlažje pa je nekoga odpraviti, definirati ali mu zmanjšati pomen s tem, da se ga označi kot Golobičevega človeka. Novi oblastniki niso izjema.