Glasbenik v avtobiografiji o svojih vzponih in padcih govori iskreno, ni pa se izognil niti sporu z Goranom Bregovićem, ki je pripeljal do njegovega odhoda iz skupne, niti kasnejšemu poskusu sprave, ki se je končal neuspešno. »Goran in jaz sva se dogovorila, da bova neko jutro sama popila kavo… Hotel sem enostavno videti, ali se je v človeku, s katerim sem bil hrbtenica Dugmeta, kaj spremenilo. In ki mi je spomladi 1984 pri vratih svojega stanovanja, potem ko je sprožil glasovanje o tem, da me vržejo iz skupine, zagrozil s prstom in rekel: Nikoli več!« v knjigi pripoveduje Bebek in nadaljuje, da je Bregović kavo skuhal, a je nista spila, ker je Bregoviću zazvonil telefon.