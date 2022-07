Sharon Stone, ki ima tri posvojene sinove, Roana, lairda in Quinna, je zapisala, da družba od žensk, ki izgubijo otroka, pričakuje, da to bolečino prenašajo same.

»Mi kot ženske nimamo forumov, na katerih bi razpravljanje o globini te izgube. Sama sem zaradi spontanih splavov izgubila devet otrok,« je zapisala 64-letna igralka, najbolj znana po vlogi v trilerju Prvinski nagon.

Izpostavila je pomanjkanje skrbi za ženske, ki gredo skozi spontani splav, in dodala, da vsak, ki je preživel takšno izgubo, potrebuje sočutje, empatijo in celjenje. »To ni majhna stvar, ne fizično ne čustveno, a nam vseeno dajejo občutek, da moramo to prenašati same in skrivoma, z nekakšnim občutkom neuspeha,« je dodala.

Sharon Stone je leta 2017 v enem od intervjujev razkrila, da zaradi posebnega genskega stanja ne more ohraniti nosečnosti, lani pa je v intervjuju za BBC pohvalila ženske, ki so si o izgubi otrok drznile spregovoriti naglas. Med njimi sta bili na primer vplivnica in manekenka Chrissy Teigen in igralka Vanessa Kirby.