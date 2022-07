Plavajoče mesto, ki nastaja sredi turkizne lagune v Indijskem oceanu, je zasnovano po vzoru možganskih koral, sestavljeno pa bo iz pet tisoč plavajočih poslopij, vključno s hiškami, restavracijami, trgovinami in šolami, med katerimi bodo speljani kanali. Prva poslopja bodo zgrajena že ta mesec, njihovi prebivalci pa se bodo lahko vanje vselili na začetku leta 2024. Celo mesto naj bi bilo zgrajeno do leta 2027. Projekt, ki ga skupaj uresničujeta gradbeno podjetje Dutch Docklands in maldivijska vlada, ni noben eksperiment niti futuristična vizija, ampak praktična rešitev za realno težavo, ki je posledica dvigovanja morske gladine.

Otočje Maldivi, sestavljeno iz približno 1190 nizkih otočkov, je med tistimi deli sveta, ki so najbolj na udaru zaradi podnebnih sprememb. Kar 80 odstotkov kopnega se dviguje največ meter nad morsko gladino. Strokovnjaki napovedujejo, da se utegne morska gladina do konca tega stoletja zvišati za en meter, kar pomeni, da bi lahko morje do tedaj preplavilo skoraj vso državo.

Toda če mesto plava na morski gladini, se lahko dviguje skupaj z njo. Zato pomeni ta projekt nov žarek upanja za več kot pol milijona prebivalcev Maldivov, je dejal Koen Olthuis, ustanovitelj arhitekturnega podjetja Waterstudio, v katerem so zasnovali to nenavadno mesto. »S tem projektom lahko dokažemo, da obstajajo cenovno dostopni domovi, velike skupnosti in povsem običajna mesta na vodi, v katerih je mogoče varno prebivati. Maldivijci ne bodo več podnebni begunci, ampak podnebni inovatorji,« je Olthius povedal za televizijo CNN.

Nizozemska, središče gibanja

Olthius se je rodil na Nizozemskem, kjer je približno tretjina kopnega nižja od morske gladine, in že vse življenje živi v bližini vode. Prihaja iz družine arhitektov in inženirjev, zato se je tudi sam podal v arhitekturne vode in leta 2003 ustanovil podjetje Waterstudio, specializirano za gradnjo na vodi. O nevarnostih podnebnih sprememb se je sicer govorilo že tedaj, vendar ne toliko, da bi se podjetje ukvarjalo izključno z njimi. Največja težava je bil prostor: mesta so se širila, zemljišč, primernih za urbani razvoj, pa ni bilo dovolj. Toda podnebne spremembe so vse bolj pereč problem, zato je vedno bolj v središču pozornosti tudi gradnja na vodi. V podjetju Waterstudio so v zadnjih dveh desetletjih po vsem svetu zasnovali in zgradili več kot 300 plavajočih hiš, pisarniških poslopij, šol in zdravstvenih ustanov. Nizozemska je postala središče tega gibanja. Tam najdemo številne parke na vodi ter celo plavajočo mlekarno in pisarniški kompleks, kjer ima sedež tudi Globalni center za prilagajanje, ki preučuje rešitve za prilagajanje podnebnim spremembam. Njegov direktor Patrick Verkooijen meni, da je gradnja na vodi praktična in z ekonomskega vidika pametna rešitev za prilagajanje dvigovanju morske gladine.

Kakšni so cilji

Cilj projekta na Maldivih je v manj kot petih letih na morski gladini postaviti mesto za dvajset tisoč prebivalcev. Arhitekti iz podjetja Waterstudio vabijo lokalne prebivalce v novo plavajoče mesto s hišami mavričnih barv, ki imajo velike balkone s pogledom na morje. Po kanalih, speljanih po mestu, se bodo lahko vozili s čolni, po peščenih ulicah pa se sprehajali, kolesarili in vozili z električnimi skuterji. Mesto naj bi bilo popolnoma samooskrbno, tudi s proizvodnjo elektrike. V njem naj bi bilo prebivalcem na voljo vse, kar jim je na voljo v mestih na kopnem.

Podobna mesta na vodi nameravajo graditi tudi drugod po svetu – v Pusanu v Južni Koreji mesto Oceanix, na Baltskem morju pa več plavajočih otokov, ki jih je razvilo nizozemsko podjetje Blue21 –, toda nobeno ne bo tako veliko in tako hitro zgrajeno.