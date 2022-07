Sonyjev novi igričarski monitor inzone m9 podpira ločljivost 4K in visoke kontraste. Slednje omogoča lokalno zatemnjevanje svetlobe v ozadju po celotni površini slike. Ima tudi certifikat displayHDR 600 ter zagotavlja več kot 95-odstotno pokritost barvnega prostora DCI-P3. Izpostaviti velja tudi osveževanje slike s frekvenco do 144 hercev (Hz) in odzivni čas, ki znaša zgolj 1 milisekunde GtG (od sivine do sivine). S še hitrejšim osveževanjem slike se ponaša monitor inzone m3. Tam to doseže celo 240 hercev, a pri FHD ločljivosti. Odzivnost je ista kot pri m9. M3 ima medtem certifikat displayHDR 400, 99-odstotno pokritost barvnega prostora sRGB ter podporo za prikaz 1,07 milijarde barv.

Z inzone m9 zaslonom Sony cilja tudi na zahtevnejše uporabnike konzole playstation 5. Konzola med začetno nastavitvijo samodejno prepozna monitor in optimizira nastavitve odtenkov HDR. Poleg tega monitor samodejno zazna, ali na konzoli playstation 5 uporabnik gleda film ali igra igre. V prvem primeru preklopi v kinematografski način, v drugem pa v način za igranje iger. Inzone m9 stane okoli 1099 evrov in bo v prodajo uradno stopil tekom poletja. Cena in razpoložljivost m3 pa bo podjetje sporočilo naknadno.

Slušalke inzone h9, h7 in h3

Podjetje je predstavilo tudi tri igričarske slušalke. Slušalke inzone h9 in h7 so brezžične, slušalke h3 pa žične. Najdražje so slušalke h9, ki stanejo 300 evrov, h7 230 evrov, h3 pa 100 evrov. V prodajo stopijo s tem mesecem. Ceni primerno so najbolj opremljene slušalke h9. Premorejo odpravljanje šumov, prostorski zvok 360 spatial sound, ki olajša odkrivanje, od kod prihajajo zvoki v igri. Za udobje ob igranju skrbijo ušesne blazinice in naglavni trak. Avtonomija baterije znaša do 32 ur z izklopljenim dušenjem hrupa, in 10-minutno hitro polnjenje, ki omogoča do eno uro igranja. Slušalke h7 ne omogočajo dušenje hrupa, podpirajo pa 360-stopinjski zvok spatial sound. Oba modela slušalk sta opremljena tudi s funkcijo za uravnoteženje zvoka iger in zvoka klepeta, s čimer lahko uporabnik nastavi ravnovesje glasnosti med zvokom igre in zvokom klepeta s soigralci.

Čeprav so žične in ne podpirajo dušenja hrupa gre izpostaviti tudi slušalke inzone h3. Podpirajo namreč 360-stopinjski zvok spatial sound. Vsi trije modeli slušalk so hkrati opremljeni še s prilagodljivim dvižnim mikrofonom na palici s funkcijo utišanja.