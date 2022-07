Oblikovalsko najbolj zanimiv izdelek, ki ga je Huawei predstavil v Carigradu, je mobilnik mate xs2. Gre za premijski mobilnik s pregibnim zaslonom, ki se razpre v majhno tablico, ponovno pa gre za različico s pregibnim zaslonom na zunanji strani. To pomeni, da se zaslon ovije okoli ohišja telefona. Naprava zato ne potrebuje pomožnega zunanjega zaslona in je posledično lažja, hkrati pa je ta kos opreme odbit od stroškov izdelave ter (verjetno) tudi končne cene naprave. Dizajn ima torej prednosti, je pa drag pregibni zaslon zato bolj izpostavljen udarcem. Mobilnik pestijo tudi standardne Huaweieve težave. Procesor je lanski snapdragon 888 in brez podpore za omrežja 5G. Manjka tudi podpora za Googlove storitve. Čeprav je Huawei veliko pomanjkljivosti na strani aplikacij že odpravil, mnoge ostajajo. Slednje je pri ceni mate xs2 okoli 1999 evrov težko spregledati. Še en primerek naprave, ko Huawei evropskim potrošnikom prikazuje, kaj bi lahko bilo? Nadejamo se možnosti testa. Poleg mobilnika mate xs2 je Huawei predstavil še poceni mobilnika nova y70 in nova y90.

Premijske brezžične slušalke freebuds pro2

Bolj vsakdanje priročna in privlačna novost, še posebej glede na dosedanjo prakso porabljanja digitalnih bonov, so nove premijske brezžične slušalke freebuds pro 2, ki stanejo okoli 199 evrov. K digitalni pismenosti ali vključenosti verjetno ne bodo prispevale veliko, bodo pa, vsaj na papirju, ponudile zelo dobro uporabniško izkušnjo. Slušalke podpirajo zvok visoke ločljivosti (hi-res audio) in kodek LDAC. V primerjavi s predhodnim modelom so za 15 odstotkov povečali tudi dušenje zunanjega hrupa. Tega je s freebuds pro 2 možno v nekaterih primerih rabe zmanjšati tudi za 47 decibelov (dB). Najbolj pomembno pa je, da ohranjajo silikonske čepke, ki zagotavljajo, da bo trud umetne inteligence pri dušenju zunanjega hrupa tudi v praksi prišel do izraza.

Nova prenosnika s 16-palčno diagonalo

Ob težavah na področju mobnilnikov se je Huawei v zadnjih letih izredno dobro izkazal na področju tankih prenosnikov. Trend želijo nadaljevati z novim prenosnikom matebook 16s. Ta ima zaslon na dotik z ločljivostjo 2520x1680 in razmerjem stranic 3:2. Slednje je prilagojeno potrebam pisarniškega dela. Pohvaliti gre tudi odlično barvno pravilnost deltaE pod 1. Izbirati bo mogoče med Intelovimi procesorji 12. generacije i5-12500h, i7-12700h ali i9-12900h. Vsi modeli so omejeni na integrirano grafično kartico, baterija pa je velika in obsega 84 vatnih ur (Wh). Priložen je tudi hitri polnilec. Za matebook 16s bo treba odšteti okoli 1699 evrov. S ceno 899 evrov je prenosnik matebook d 16 skoraj pol cenejši. Razlika se pozna. Hkrati gre predvsem za posodobljeno različico istoimenskega prenosnika, ki so mu sedaj dodali možnost izbire Intelovih procesorjev i5-12500h in i7-12700h.

Hibrid med tablico in elektronskim bralnikom

Našo pozornost je na tokratni predstavitvi močno pritegnil tudi Huaweijev matepad paper. Gre za nekakšnega križanca med tabličnim računalnikom in elektronskim bralnikom. V praksi to pomeni e-bralnik v obliki tablice, ki ob tem podpira še elektronsko pisalo za pisanje in (črno-belo) risanje. Naprava stane okoli 499 evrov, kar je več od podobne Kobotove naprave elipsa. Glede na to, da je na matepade paper možno nalagati dodatne aplikacije, predvidevamo možnost branja vsebin različnih formatov od standardnega epub do pdf in tudi knjig v Amazonovi aplikaciji kindle. To za slovenske bralce, z e-knjigami pretežno v epub formatu, pomeni veliko prednost pred vsemi kindli. A za tiste, ki želijo zgolj brati e-knjige, obstajajo bistveno cenejše alternative z epub podporo. Matepad paper bo nagovarjal predvsem kupce, ki želijo čečkati po dokumentih. Računamo, da bomo o uporabnosti lahko več napisali po testu. Podjetje pa pravi, da z zmerno rabo baterija zdrži do šest dni.