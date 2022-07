Danska prestolnica je upravičila naziv najbolj kolesarskega mesta na svetu. V mestu, kjer je več koles od prebivalcev, je vzdušje ob progi izjemno. Čeprav je letošnji Tour že uvodni dan zaznamovalo vreme, so se Danci izkazali za izjemne ljubitelje kolesarstva.

V močnem nalivu so gledalci zbrani prav na vsakem metru 13,2-kilometrske proge. Zaradi napovedanega slabega vremena so organizatorji spremenili tudi startno listo nastopajočih. Že takoj na začetku svoje delo opravljajo favoriti za končno zmago.

Izmed slovenske peterice je prvi s progo opravil Jan Tratnik (Bahrain-Victorious), ki je potreboval 15 minut in 42 sekund za svoj nastop. Nato pa se je na izjemno spolzko progo, številni kolesarji so se že znašli na tleh, podal Primož Roglič (Jumbo-Visma). Aktualni olimpijski prvak v vožnji na čas se je zavedal tveganja in je nevarne ovinke odpeljal zelo previdno. Na ravninskih delih pa je poganjal na vso moč in postavil zelo dober čas. Ob prihodu na cilj je s časom 15,33 zaostal zgolj za NIzozemcem Mathieuom van der Poelom (Alpecin-Fenix). Nizozemec se je na ulicah glavnega mesta Danske zadržal tri sekunde manj od slovenskega asa, a vožnja Rogliča je bila zelo spodbudna. Najpomembnejše je bilo to, da jo je prevozil brez težav in s tem si je pripravil odlično izhodišče, da si pribori nekaj prednosti pred glavnimi tekmeci. Na odgovor Tadeja Pogačarja bo treba še malce počakati, saj se bo dvakratni zmagovalec Toura na progo podal pet minut čez peto.