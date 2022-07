Vsi na Kras!

“Smo zelo gozdnata dežela in prve obsežne skrb vzbujajoče spremembe se bodo zgodile v gozdovih, na smreko lahko kar pozabimo, na visokogorske ekosisteme tudi. Dobimo sliko Slovenije, ki bo podobna sliki, ki jo imamo danes na Krasu. Tam raste rdeči bor, imamo nekaj sredozemskih hrastov, to bo velik šok. Drugačen gozd pomeni, da se spremeni vse, živali so drugačne.« (Lučka Kajfež Bogataj, klimatologinja (MMC RTV Slovenija))