Villa La Madonna Monastero Bormida, Italija

»Raziskovanje Piemonta s kolesom je neverjetna izkušnja za vse čute. Izposodite si lahko eno od naših koles in kolesarite med vinskimi polji v Villa La Madonni, svoj ogled pa morda zaključite v majhni sosednji vasici Monastero Bormida in spijete kapučino v lokalnem baru. Z našim vodnikom pa se lahko dogovorite tudi za profesionalne ture z gorskim kolesom,« so zapisali na strani enega najbolj romantičnih hotelov v pokrajini, iz katere prihaja po mnenju mnogih najboljše rdeče vino. Ob kolesih imajo na voljo tudi traktorje, ki vozijo med vinogradi, čeprav so na voljo tudi konji. Ob okušanjih lokalnih dobrot, predvsem vina, tartufov in sira, je mogoče opraviti tudi kako tekaško preizkušnjo, za bolj umirjene pa so na voljo golf igrišče, balinišče in mize za namizni tenis. Poleg masaž in vadbe joge imajo lasten bazen, še več vode pa je v bližnjih toplicah Acqui Terme. Imajo restavracijo, v kateri ponujajo bogato večerjo za 65 evrov, če seveda nočete zvečer v kakšno razkošnejšo v Astiju. Imajo tudi svoje vinograde in v kleti (tudi) svoja vina. Cena sobe? To je pravzaprav edina težava, prva soba, ki je na voljo, je 6. julija in stane srce parajočih 500 evrov na noč.