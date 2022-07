Splav in talibanizacija Zahoda

Srhljive zgodbe o trpljenju nosečnic v ekonomsko razvitih deželah zahodnega sveta v zadnjih mesecih so kot nočna mora, iz katere se ne moremo prebuditi. Izza nje so razlogi. Spremembe zakonov glede dovoljenosti splava omejujejo temeljne pravice žensk tako o odločanju o lastnem zdravju kot tudi o odločanju o materinstvu in družini. Novi zakoni jih zvajajo na raven brejih nesnic, ki ne morejo in ne smejo odločati o svojem telesu in svojem življenju. Zopet so potisnjene v podrejenost in v odvisnost od volje in moči drugih.