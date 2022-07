Hugo Race, avstralski glasbenik: Navdih črpam z bojišč avstralske postpunkovske realnosti

Hugo Race je povsem sprijaznjen s tem, da se ob njegovem imenu vedno najprej pojavi enciklopedični podatek, da je bil nekoč član skupine Nick Cave & The Bad Seeds. Takšna so pač pravila glasbenega posla, ki jih razume. Vendar je zgodnje poglavje njegove kariere še najmanj povezano s tem, kar je Hugo Race postal. »Ne razmišljam o preteklosti, ne razmišljam o tem, kako sem prispel sem. Kar me zanima, je, kaj bom tukaj naredil,« poudarja in s tem najbolje oriše svojo več kot štiri desetletja trajajočo glasbeno kariero, ki jo je leta 2016 povzel tudi v spominih Road Series.