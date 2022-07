Hibridna svetovna vojna

V zadnjih tednih se Balkan trese kot Ukrajina. Potem ko so evakuirali dve zagrebški nakupovalni središči zaradi lažnega obvestila o podtaknjeni bombi, se je enaka stvar ponovila tudi v Splitu, kjer je bila bomba »podtaknjena« v poslopju okrajnega sodišča. In medtem ko si je hrvaška policija razbijala glavo s tem, kdo tiči za »bombardiranjem« Zagreba in Splita, je v neposredni soseščini stvar popolnoma ušla izpod nadzora. Istega dne, ko so zaradi obvestila o eksplozivni napravi evakuirali splitsko sodišče, je uredništvo beograjskega Telegrafa dobilo elektronsko sporočilo s seznamom lokacij, kjer bodo tistega dne eksplodirale bombe. Srbska policija je bila na koncu z močmi: do takrat je prek gmaila, protonmaila, eunet pošte, yandexa ali z dobrim, starim anonimnim telefonskim klicem dobila že več kot petdeset takšnih obvestil, obvestila pa so dobile tudi šole v Rumi, Novem Sadu, Inđiji, Nišu, Vrbasu in Stari Pazovi. Istega dne so na primer v Bosni in Hercegovini zaradi takšnega obvestila evakuirali ves klinični center v Banjaluki, samo kakšen dan prej pa je obvestilo o podtaknjenem eksplozivu dobilo skoraj štiristo šol v Republiki Srbski in nekaj policijskih postaj v Sarajevu.