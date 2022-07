Hej, Slovani

O Britancih je mogoče reči vse mogoče, ampak njihova javni radio in televizija si ne izmišljata. Še v svojih satiričnih oddajah vrtijo novice, ki so bolj resnične od resničnosti. Bolj ko so smešne, bolj so resnične. Ta se je zdela ena od njih. »Večina prebivalcev na zahodnem Balkanu, še posebno Slovani, je trenutno na strani Rusije. To moramo upoštevati.« Citirali so predsednika slovenske vlade med zasedanjem Nata o svetovni vojni. Zvenelo je kot šala, ki si jo je izmislil Jonathan Pie, ampak zdi se, da je vse res.