Ta teden je minilo četrt stoletja, odkar je nekdanja britanska kolonija ponovno prešla pod okrilje Pekinga. Čeprav kitajska oblast s posegi v samoupravo Hongkonga in zatiranjem disidentskih glasov že leta briše znake politike dveh sistemov v eni državi, vse močnejša pa je tudi kitajska patriotska vzgoja v šolah, je leto dni star muzej, ki je posvečen časom britanske kolonialne nadvlade, ostal nedotaknjen. V dveh nadstropjih je Ong zbral vse, kar mu je o kolonialni zgodovini Hongkonga prišlo pod roke. V vitrinah in na stenah so razstavljeni vojaške medalje, stari potreti britanskih modrokrvnežev, letaki kolonialnih oblasti in časopisni izrezki ključnih dogodkov v Hongkongu. Ongu je uspelo nekje dobiti celo napol zažgano britansko zastavo iz časov japonske okupacije tega ozemlja med drugo svetovno vojno. Prepričan je, da bodo kitajske oblasti muzej še naprej pustile pri miru. »Naj bo slabo ali dobro, to je del naše zgodovine,« je o svoji zbirki za BBC dejal Ong in pristavil, da se sam ne čuti kot pripadnik britanskega rojalizma, temveč zgolj kot prebivalec Hongkonga.