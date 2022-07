Že tako ali tako je doslej skrbno obračala vsak funt, ki ga je kot inženir v britanskih zračnih silah prislužil soprog, 47-letni Ben. Toda zdaj je še veliko skrbnejša. Zazna vsako najmanjšo podražitev, kar je glede na dobrih 400 evrov, ki jih vsak teden nameni za hrano in osnovne higienske potrebščine, povsem razumljivo.

Kot skrbna mati pazi, da otrokom nič ne manjka. Z možem sta že pred leti nehala piti alkohol, da bi privarčevala nekaj denarja v mesečnem proračunu. Vedno znova se Sullivanovi radi odpravijo na izlet, namesto da bi šli na obed v restavracije, pa si v naravi pripravijo piknik in tako privarčujejo. Odločili so se tudi, da bodo le redko pili gazirane pijače in se sladkali s sladkarijami ali čipsom, s čimer prav tako prihranijo denar, ki ga raje porabijo za prostočasne aktivnosti. Draginjo zadnjih mesecev se seveda pozna tudi na višjih položnicah za energente in pri polnjenju bencinskih rezervoarjev v avtomobilih. Ti stroški so se jim skorajda podvojili, zaradi česar so morali zarezati v mesečni proračun za obleke. Čeprav je težko, shajajo in se vendarle veselijo, da so tako velika družina. Kako vesela združba so, prikazujejo tudi na youtubu, kjer občinstvu dajejo nasvete, kako je možno z omejenim družinskim proračunom tudi z veliko otroki delati čudeže.