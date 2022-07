Vendar ne Afganistana pod vlado talibanov, temveč Afganistana pod prejšnjim predsednikom Ašrafom Ganijem. V Mamundzajevi pisarni še vedno visita stara afganistanska trobojnica in Ganijeva slika. Podobno kot okoli 70 drugih afganistanskih diplomatskih predstavništev v svetu tudi veleposlaništvo v New Delhiju že leto dni deluje v izrednih razmerah, v katerih osebje ne dobiva več plače iz Kabula, temveč delovanje veleposlaništva in osebne prejemke zaposlenih financira predvsem iz prihodkov od izdajanja vizumov. Tudi ukazov nove vlade ne spoštuje že leto dni, temveč še vedno zagovarja politiko prejšnje administracije. Talibanska administracija ga doslej ni poskušala zamenjati, verjetno zaradi tega, ker jim primanjkuje denarja za diplomatsko-konzularno mrežo. Svoje veleposlanike so talibani poslali zgolj v kopico držav: v Rusijo, Pakistan, Turkmenistan, Tadžikistan in na Kitajsko. Vendarle mora Mamundzaj pri svojem služenju državi sodelovati tudi s talibani, predvsem notranjim ministrstvom, ki ga obvešča o izdanih vizumih, rojstnih in smrtnih certifikatih, poročnih listinah in razvezah afganistanskih državljanov v Indiji. Novo oblast namerava priznati šele, ko bo ta izpolnila zaveze glede oblikovanja vključujoče vlade in spoštovala pravice žensk. Je tudi zagovornik večjega sodelovanja Indije v diplomatskih prizadevanjih, da bi okrepili pritisk na talibane, s ciljem, da bi ti spremenili svojo politiko. Mamundzaj upa, da bodo talibani tudi s pomočjo dialoga z nekdanjim predsednikom Hamidom Karzajem in nekdanjim vodjem sveta za nacionalno spravo Abdulahom Abdulahom le oblikovali bolj vključujoč politični sistem.