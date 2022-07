Prebilič je doktoriral na področju obramboslovja, med letom 2007 in 2011 je bil tudi predstojnik katedre za obramboslovje na ljubljanski fakulteti za družbene vede. Trenutno ob funkciji nepoklicnega župana opravlja delo izrednega profesorja.

Kočevsko občino vodi že tretji mandat.

Prebilič je tudi eden od pobudnikov Kluba neodvisnih županj in županov, ustanovljenega v začetku leta. Kočevski župan je namreč januarja k ustanovitvi povabil vse županje in župane, ki so na zadnjih lokalnih volitvah kandidirali kot neodvisni kandidati in brez neposredne podpore političnih strank.

Najprej so razmišljali, da bi se podali na državnozborske volitve, a se za to niso odločili. So pa napovedali, da se bodo aktivno vključili v predsedniške in lokalne volitve. O predsedniški kandidaturi je Prebilič razmišljal že takrat, a je ob tem za STA ocenil, da je ta smiselna le ob širši podpori, ki presega okvirje posameznih političnih strank.

Prebilič sicer ni novinec na ravni državne politike, med letoma 2006 in 2008 je bil namreč osebni svetovalec takratnega predsednika SD Boruta Pahorja za področje notranjih zadev, med letoma 2008 in 2011 pa svetovalec predsednika republike Danila Türka za področje domoljubja in veteranskih organizacij, izhaja iz spletne strani občine Kočevje.

Kandidaturo je v preteklih tednih naznanilo že nekaj kandidatov, v boj se tako za zdaj podajajo podpredsednica največje parlamentarne stranke Gibanje Svoboda Marta Kos, odvetnica Nataša Pirc Musar, psihoanalitičarka Nina Krajnik in Gregor Bezenšek ml., glasbenik z umetniškim imenom SoulGreg Artist.

Premisleki o kandidatih tečejo tudi v drugih parlamentarnih strankah, po pričakovanjih bosta v ogenj svojega kandidata poslali vsaj še koalicijska SD in opozicijska SDS.