Pujsi v tovornjaku, na cesti, na bregu Savinje...

Prašičje nenavadna nesreča se je ta teden pripetila v Celju. V zgodnjih jutranjih urah se je namreč prekucnil tovornjak poln prašičev, ki je bil na poti iz Celja proti Laškemu. Voznik je peljal skozi krožišče, a zapeljal na del pri fontani, nakar ga je zaneslo, tovornjak se je prevrnil in na boku obstal pri mostu. Nekaj prašičev je pobegnilo in se razbežalo po nabrežju Savinje. Dva pujsa sta poginila, večina pa jih je obstala v tovornjaku. Pobegle prašiče so ujeli policisti in gasilci ter jih naložili na drug tovornjak, ki jih je potem peljal novim dogodivščinam naproti. No, saj ni treba napisati, kaj je bil najbolj verjeten cilj prašičjega tovora, kajne. Mimogrede, da vas ne bo skrbelo, 73-letni voznik tovornjaka jo je odnesel z lažjimi poškodbami. Kaj si je privoščil za malico, ko so ga odpustili iz bolnišnice, pa ne vemo.

Z registrsko ga je po glavi

Vročina te dni dela svoje tudi s človeškimi možgani. Kako naj si drugače razlagamo dogodek v Kopru. 34-letnik se pripeljal pred nek lokal, snel z avta prednjo registrsko tablico in meni nič, tebi nič, z njo po glavi usekal 60-letnega Avstrijca. Tablica ni bila dovolj. Od nekje je privlekel še ženski čevelj s peto in še z njim ruknil Avstrijca po glavi. Potem je snel še zadnjo registrsko tablico in je začuda ni preizkusil na glavi Avstrijca, pač pa jo je odvrgel in s kraja dogodka pobegnil. 60-letniku so poškodbe oskrbeli v izolski bolnišnici, srboriteža pa so ujeli policisti in ga kazensko ovadili. Mimogrede, v avtu je imel s seboj še štiriletno hčerko, tako da bo nekaj dela imel tudi lokalni center za socialno delo.

Ukradla 48 čokolad milka

V Zagrebu so na neverjetnih deset mesecev zapora obsodili nosečo mamo treh otrok po tem, ko je v trgovini skušala ukrasti 48 270-gramskih mlečnih čokolad milka alpine. Čokolade je pospravila v torbo, ki jo je imela na otroškem vozičku, potem pa se je sprehodila mimo blagajne, a so jo ujeli varnostniki. Tridesetletna Zagrebčanka bo kazen sicer odslužila z družbenokoristnim delom, na sodišču pa je dejanje priznala, ga obžalovala in pojasnila, da nima prihodkov in da se je v krajo zatekla, da bi nahranila svoje otroke. S čokolado? Morda bi drugič vseeno raje razmislila o čem bolj zdravem.

A nimajo dovolj dela z ljudmi?

Naši vrli gorski reševalci imajo po novem kar čez celo leto dovolj dela s poškodovanimi in izgubljenimi planinci, ta teden pa so poročali o tem, da so morali s planine rešiti še – kravo. Ta je padla v globino na planini Tosc nad Bohinjem, reševalci so jo našli, jo rešili iz globeli, jo pripravili na transport in jo z vojaškim helikopterjem prepeljali na varno. To pa še ni bilo vse. Zvečer so pohiteli še na pomoč dvema izgubljenima tujcema na severni strani Polovnika. Poleg nepoškodovanih planincev so v dolino uspešno prepeljali še kužka. Silno jim je bil hvaležen, mi pa smo hvaležni, da imamo tako prizadevne, usposobljene gorske reševalce, ki so vedno pripravljeni (prostovoljno!) pomagati ljudem (in živalim) v stiski. Zato apeliramo na vas: poskrbite, da bodo imeli čim manj dela in pazite v gorah!

Šjor Bepo z berglo nad lastnega gosta

Ne moremo mimo počitniških zgodbic iz naše južne sosede, kjer se turisti sicer soočajo s pravo draginjo in za sendviče plačujejo po 16 evrov. No, še huje pa se je že pred štirimi leti pripetilo nekemu gostu na Pagu. Kaj natančno se je dogajalo ob pol štirih zjutraj na terasi restavracije v Miškovićih, sicer ni povsem jasno, je pa dejstvo, da je 73-letni lastnik konobe Boris K. z berglo napadel lastnega gosta ter ga pošteno prebunkal po nosu, rokah in glavi. Gost je iz restavracije pobegnil pred razjarjenim »šjor Bepom«, ki ga je sodišče potem ta teden obsodilo na desetemesečno pogojno kazen. Da ne bi več pretepal gostov...