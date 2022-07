Minuli dan so gorski reševalci posredovali tudi drugod. Okoli 16. ure si je pri sestopu iz Male Mojstrovke v občini Kranjska Gora pohodnica zlomila gleženj. Kranjskogorski reševalci so zaprosili za pomoč helikopter Slovenske vojske, ki je ponesrečenko prepeljal v jeseniško bolnišnico.

Zvečer, nekaj pred 22. uro, sta se pod Stenarskimi vratci v občini Mojstrana zaplezala in s poti zašla dva planinca. Posredovali so gorski reševalci Gorsko reševalne službe Mojstrana. Izgubljena so našli nepoškodovana in ju pospremili v dolino.

V kobariški občini na slovenski strani Matajurja pa so tolminski gorski reševalci v četrtek ob 10.40 začeli iskalno akcijo pogrešane osebe. Pregledali so dele terena z vrha Matajurja proti vasi Robič. Italijanski gorski reševalci so pregledali teren na italijanskem delu gore, a pogrešanega še niso našli, je še razvidno iz dnevnega poroča Uprave RS za zaščito in reševanje.