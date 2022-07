V soboto bo pretežno jasno, zjutraj bo v osrednji Sloveniji nekaj nizke oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem zjutraj in dopoldne šibka burja. Jutranje temperature bodo od 14 do 21, na Primorskem okoli 23, najvišje dnevne od 28 do 32, na Goriškem in v Vipavski dolini do 35 stopinj Celzija.

Opozorilo:

Sredi dneva in popoldne bo po nižinah velika toplotna obremenitev.

V večjem delu države je velika požarna ogroženost v naravnem okolju.

Obeti: V nedeljo in ponedeljek bo sončno in spet bolj vroče.

Vremenska slika: Nad Severnim morjem je ciklonsko območje. Hladna fronta je dosegla severne Alpe in bo zvečer oplazila Slovenijo. Pred njo priteka k nam z jugozahodnimi vetrovi zelo topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo pretežno jasno in vroče. V Alpah in v krajih zahodno od nas bodo popoldne in zvečer krajevne nevihte.

V soboto bo pretežno jasno. V Kvarnerju bo pihala šibka burja.

Biovreme: Danes bo vremenska obremenitev postopoma naraščala, vremensko občutljivi bodo imeli značilne vremensko pogojene težave. Po nižinah bo sredi dneva in popoldne počutje poslabšala velika toplotna obremenitev. V soboto bo vremenski vpliv ugoden, sredi dneva in popoldne bo po nižinah Primorske počutje poslabšala velika toplotna obremenitev.