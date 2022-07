V Hongkongu je danes potekala slovesna obeležitev četrt stoletja od vrnitve te nekdanje britanske kolonije Kitajski. Za Xija je bilo to sploh prvo potovanje izven celinske Kitajske od začetka pandemije covida-19 pred dvema letoma.

Odkar je Peking leta 2020 v Hongkongu uvedel sporni zakon o nacionalni varnosti kot odgovor na množične in pogosto nasilne proteste v podporo demokraciji, je bila opozicija v mestu skorajda ukinjena, večina vodilnih politikov pa je odstavljenih, pridržanih, ali pa so pobegnili iz države.

Kljub temu je Xi v uvodnem delu govora na slovesnosti dejal, da je Peking vedno deloval v dobro Hongkonga. Politiko upravljanja mesta po načelu »ena država, dva sistema« je pohvalil kot »zelo vitalno«, ki zagotavlja dolgoročno stabilnost in blaginjo Hongkonga, kot tudi njegovih prebivalcev.

»Ne vidim razloga, da bi se ta sistem spremenil, in dolgoročno ga je treba ohraniti,« je dejal kitajski predsednik. Ob tem je ponovil, da sistem varuje suverenost, varnost in razvojne interese države, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Štiri želje

V govoru je predstavil tudi svoje štiri želje za prihodnost mesta. Najprej je izpostavil krepitev lokalne uprave in dejal, da se morata mestna uprava in vlada zavzemati za uresničevanje politike »ena država, dva sistema«. Poudaril je, da bi morali biti javni uslužbenci »visoke moralne ravni« in predani Hongkongu ter njegovim prebivalcem.

Kot drugo željo je izpostavil, da bi moral Hongkong izkoristiti številne ekonomske pobude celinske Kitajske ter okrepiti mednarodne poslovne izmenjave in sodelovanje, poroča ameriška medijska hiša CNN.

Kot prioriteto je izpostavil tudi reševanje socialnih vprašanj. »Vlada bi se morala osredotočiti na izboljšanje življenjskih pogojev ljudi na področjih, kot so izobraževanje, stanovanja, skrb za starejše in zaposlitvene možnosti,« je dejal Xi.

Zadnjo željo pa je poimenoval »harmonija in stabilnost«. Tu je poudaril predvsem, da si Hongkong ne sme privoščiti kaosa in se mora osredotočiti na svoj razvoj, ne glede na tuje vmešavanje.

Kitajski predsednik Xi je bil navzoč tudi pri nastopu nove mestne uprave v Hongkongu pod vodstvom nekdanjega policijskega načelnika Johna Leeja.

»V največjo čast mi je, da lahko danes prevzamem to zgodovinsko nalogo, ki so mi jo zaupale osrednje oblasti in prebivalci Hongkonga,« je dejal Lee v svojem inavguracijskem govoru in se Pekingu zahvalil za vso podporo.

64-letnega Leeja je maja odbor imenoval za naslednjega glavnega izvršnega direktorja Hongkonga, saj je v volilni tekmi z blagoslovom Pekinga, v kateri ni kandidiral noben drug kandidat, prejel 99 odstotkov glasov.