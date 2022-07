Devetnadstropni stanovanjski blok je bil delno porušen, pri čemer je umrlo 14 ljudi, 30 pa jih je bilo ranjenih, so sporočile reševalne službe, ki jim je iz ruševin uspelo rešiti sedem ljudi, med njimi tudi tri otroke. V napadu na rekreacijski center so bile medtem ubite tri osebe, vključno z otrokom, ena pa je bila ranjena.

Tiskovni predstavnik vojaške uprave v Odesi Sergej Bratčuk je povedal, da so rakete izstrelila letala, ki so priletela iz Črnega morja. Pri tem pa je ljudi pozval, naj na spletu ne objavljajo informacij o reševalni operaciji.

Do napada je prišlo le dan po tem, ko so se ruske sile zapustile svoje položaje na Kačjem otoku ob obali Odese in nekaj dni po tem, ko so ruske rakete uničile nakupovalno središče v Kremenčuku v osrednji Ukrajini, pri čemer je bilo ubitih najmanj 20 civilistov.

V izjavi ruskega obrambnega ministrstva je bil umik iz Kačjega otoka opisan kot gesta dobre volje, ki naj bi pokazala, da se Moskva ne bo vmešavala v prizadevanja ZN za organizacijo izvoza žita iz Ukrajine. Ukrajinski uradniki pa so umik hitro označili za zmago proti ruskim silam.