Namesto da bi se nogometaši Olimpije v miru pripravljali na prvo tekmo prvega kroga kvalifikacij v evropski konferenčni ligi, ko bodo prihodnji četrtek gostili luksemburški Differdange 03, so bile v zadnjih dneh v ospredju popolnoma druge zadeve. Robert Prosinečki je včeraj vodil zeleno-bele na prijateljski tekmi proti Šibeniku v Lescah.

Kdor je še včeraj zvečer pogledal na spletno stran nogometnega kluba Olimpija, je kot zadnjo novico okrog 21. ure zasledil le kratko poročilo z zadnje pripravljalne tekme pred začetkom evropske sezone proti Šibeniku. Mimogrede, tekma se je končala brez zadetkov, brez velikih priložnosti z obeh strani, slaba novica za navijače ljubljanskega prvoligaša pa je, da si je nadarjeni Marcel Ratnik že v peti minuti poškodoval ahilovo tetivo.

Kot je znano, sta bila v sredo Robert Prosinečki in športni direktor Mladen Rudonja že na izhodnih vratih. Medtem ko iz kluba ni nobenih uradnih informacij, naj bi bil vzrok za njun odstop poslovni direktor Ivan Barišić, ki je v Ljubljano prišel s predsednikom kluba Adamom Deliusom. Barišić je slabo zapisan tudi pri drugih zaposlenih v klubu in pri igralcih, ki že dva meseca niso prejeli plač, prav on pa je tisti, ki naj bi bil največji krivec, da Olimpija v prestopnem roku še nima pravih okrepitev.

Kaj natančno se dogaja v Olimpiji, uradno ne ve nihče, neuradno pa naj bi se Delius le odrekel Barišiću, za mnoge največjemu krivcu za novo vroče poletje v Stožicah. Ali bo na mestu trenerja ostal tudi Prosinečki, do zaključka redakcije še ni bilo znano. Komedija zmešnjav, kot bi lahko imenovali dogajanje v taboru Olimpije, se očitno nadaljuje.