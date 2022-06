Haiku Garden, noise pop bend: Ojačane kitare in eterični vokali

Haiku Garden so trije muzikologi in en tonski tehnik, ki igrajo udarno sanjavi noise pop, hitro pa jih zanese tudi v dolge psihedelične kitarske pejsaže. Njihovi komadi so vsaj dvakrat daljši od tistih, ki jih glasbena skupnost nalaga na platformo Spotify. Veljajo za pionirje shoegazing glasbe v Sloveniji, vendar svoj avtorski izraz nenehno nadgrajujejo, širijo. Medtem so prešli tudi vse pasti, ki jih s sabo prinaša družinsko življenje nekega benda. 1. julija na odprtju Julijskega letnega vrta Gala Hale na Metelkovi bodo premierno predstavili svoj drugi dolgometražec pod naslovom Loose Contacts / Tense Present, ki bo na dan koncerta uradno izšel pri založbi Kapa Records. Z nami sta poklepetala Luka Flegar in Matevž Bitenc, v bendu pa sta še Anže Knez in Klemen Tehovnik.