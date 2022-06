Za Slovenija je bila to predzadnja tekma v prvem delu kvalifikacij. V nedeljo jo čaka še gostovanje v Stockholmu, v drugem delu pa novih šest tekem z nasprotniki iz skupine D (Nemčija, Izrael, Poljska, Estonija). Na SP, ki bo na Japonskem, Filipinih in v Indoneziji, se bodo uvrstile po tri najboljše ekipe iz vsake skupine drugega dela.

Izbranci selektorja Aleksandra Sekulića so v petih nastopih dvakrat premagali Hrvaško, enkrat Švedsko in dvakrat izgubili s Finsko. V skupini C zasedajo drugo mesto za Finsko, ki ima štiri zmage, glede na to, da se v drugi del prenašajo vsi izidi iz prvega dela, pa bo pomembna tudi nedeljska tekma ob 17. uri proti Švedski.

Stoječe ovacije za Gorana Dragića

Za Gorana Dragića je bil to zadnji nastop v državnem dresu pred domačo publiko. Kapetan zlate reprezentance iz Istanbula 2017 je v slabih 22 minutah na parketu dosegel 19 točk (met 8:16), ob predstavitvi pred tekmo pa je bil s strani gledalcev nagrajen s stoječimi ovacijami.

Luka Dončić je za las zgrešil trojnega dvojčka - 21 točk (met 6:14), 10 podaj, 8 skokov, Mike Tobey se je izkazal s 16 točkami (met 7:10) in 13 skoki, med strelce pa se je vpisalo še osem drugih slovenskih košarkarjev.

Dogajanje na parketu ni razočaralo 12.500 srečnežev, ki so si lahko spektakel leta ogledali v živo v Stožicah. Uživali so že nekaj ur pred tekmo v okolici dvorane, se sprostili ob predstavitvi ekip in uverturi v tekmo ter eksplodirali v prvi četrtini, ki jo je Slovenija dobila s 25 točkami razlike (33:8).

Začetna peterka selektorja Aleksandra Sekulića Goran in Zoran Dragić, Edo Murić, Mike Tobey in Luka Dončić je v uvodnih desetih minutah razorožila Hrvate in praktično odločila tekmo. Po delnem izidu 20:0 je Slovenija v deveti minuti vodila 27:6; Dončić je v prvi četrtini dosegel enajst točk, Goran Dragić pa devet.

Visoka prednost (38:11) je malce uspavala slovensko zasedbo, tako da so se Hrvati v 19. minuti približali na 49:35, bližje pa jim ni uspelo priti, saj je selektor vrnil na parket udarno zasedbo, ki je razliko v začetku drugega dela znova vrnila na varno razdaljo + 20 točk.

Preostanek tekme je bil tako zgolj formalnost ter priložnost, da so tudi preostali slovenski igralci dobili priložnost za igro. Seveda so ob vsem tem najbolj uživali gledalci, ki so lahko brez skrbi spremljali zaključek tekme ter se veselili zaslužene in pomembne zmage Slovenije.