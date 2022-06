Zasužnjil jo je za 25 let

Nadaljuje se eno najbolj grozljivih sojenj na ljubljanskem sodišču, kjer zaradi dolgoletnega nasilja v družini sodijo 60-letniku, profesorju na eni od ljubljanskih srednjih šol, in njegovi ženi. Pričala je članica njegovega »kulta«, ki ji je uničil 25 let življenja in ima še zdaj globoke rane.