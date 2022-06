Predsednik Smučarske zveze Slovenije Enzo Smrekar je pojasnil ozadje slovenskih ženskih tekem svetovnega pokala v alpskem smučanju. Veleslaloma bosta 7. in 8. januarja v Kranjski Gori, organizacijo pa so včeraj v Ljubljani uradno prevzeli Mariborčani. V imenu Štajercev se je tiskovne konference udeležil Gregor Lednik, predsednik Alpskega smučarskega kluba Branik Maribor. Smrekar, ki bo prihodnji teden v Zürichu bržčas napredoval na vidnejšo funkcijo v predsedstvu Mednarodne smučarske organizacije (FIS), je pojasnil vizijo prihodnosti ženskih tekem v Sloveniji.

»Znašli smo se v položaju, ko je bilo za slovensko alpsko smučanje najbolje, da z ženskimi tekmami kandidiramo v Kranjski Gori. Termin na začetku januarja je zelo zanimiv tudi za prihodnost, saj na drugih prizoriščih za ta datum ni posebnega povpraševanja. Po drugi strani so smučišča do 4. ali 5. januarja zaradi praznikov polna, nekaj dni kasneje pa je lažje izpeljati tekmi svetovnega pokala,« je pojasnil Enzo Smrekar ter dodal: »Ko smo bili pri pogajanjih uspešni, sem se nemudoma spogledoval z mislijo, da organizacijo zaupamo utečeni ekipi Zlate lisice. Tržna znamka največje štajerske prireditve je namreč preveč dragocena, da bi jo izgubili čez noč. Poleg tega Mariborčani v sodelovanju z mestno občino pripravljajo rezervni plan organizacije na Pohorju, zato je zelo pomembno, da ostanejo v organizacijskem ritmu. Vsi si namreč želimo, da bi Zlata lisica v prihodnosti vselej potekala tam, kjer ima mesto.«

Gregor Lednik se je Enzu Smrekarju zahvalil za zaupanje, saj so se Mariborčani zaradi številnih selitev v Kranjsko Goro znašli v nezavidljivem položaju. Ker je bil koledar tekem sprejet le za eno leto, nihče izmed organizatorjev nima zagotovljenega termina za prihodnje sezone. Pričakovati gre, da bo koledar za naslednje tri sezone sprejet letos poleti. »Veseli smo, da bo 59. Zlata lisica vendarle potekala v Sloveniji. Prizadevamo si, da bo jubilejna 60. izvedba čez leto in pol v Mariboru. Nanjo smo se začeli pripravljati že pred štirinajstimi dnevi. V primeru, da v Mariboru ne bo dovolj snega, bomo ciljno areno prestavili višje na Trikotno jaso. Zavedamo se, da bi šlo v tem primeru za velik logistični zalogaj, a bomo nanj pripravljeni,« zagotavlja Gregor Lednik.

Enzo Smrekar se zaveda, da so si Mariborčani naložili ambiciozen projekt, ki je hkrati nujen, da mednarodni organizaciji pokažejo, kaj vse so pripravljeni storiti za organizacijo tako ženskih tekem svetovnega pokala v alpskem smučanju kot tudi povezati širšo lokalno skupnost več občin, za kar si prizadevajo Štajerci. »Verjamem, da bodo Štajerci uresničili projekt, s katerim bodo še dvignili raven smučanja in turizma na Pohorju. Če bodo zato potrebovali kakšen mesec dlje, nimam nič proti, če Zlata lisica še kakšno leto gosti v Kranjski Gori. Za nas je najpomembneje, da tekme ostanejo v Sloveniji,« je prepričan Smrekar, ki je novinarjem predstavil tudi usmeritve FIS in širjenje tekem svetovnega pokala po vsem svetu. Kot pravi, korakov ni moč storiti čez noč, česar se dobro zaveda tudi sicer neučakani predsednik Johan Eliasch. A vse bližje je dan, ko bodo vse tekme svetovnega pokala v alpskem smučanju v tehničnih disciplinah potekale v večernih terminih med tednom pod reflektorji.