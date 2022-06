Pred enim letom smo napovedali, da se bo Janez Sodržnik podal v boj za predsednika Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez. Predsednik Športne zveze Ljubljane je vselej odločno dejal, da bo svojo morebitno kandidaturo obelodanil ob pravem času, ki je prišel zadnji letošnji junijski dan. Medtem ko je Franjo Bobinac svojo kandidaturo napovedal že pred enim letom, jo je Tomaž Barada nekaj mesecev kasneje. Janez Sodržnik je od včeraj tretji uradni kandidat za prvega moža slovenskega športa, ki bo 16. decembra letos zamenjal Bogdana Gabrovca.

Janez Sodržnik je včeraj v Tivoliju za razliko od svojih dveh protikandidatov položil karte na mizo. Ni predstavil le svoje najožje ekipe, v kateri so trije podpredsedniški kandidati, temveč tudi širši del, s katerim je dal misliti svojima protikandidatoma. Če bo sedanji prvi podpredsednik OKS-ZŠZ decembra zmagal na volitvah, bodo njegovi trije najtesnejši sodelavci Maja Pajek, profesorica na fakulteti za šport (zadolžena bo za področje športa za vse), Roman Dobnikar, predsednik Atletske zveze Slovenije (pokrival bo področje financ in marketinga), in Andraž Žurman, nekdanji predsednik Vaterpolo kluba Slovan (zadolžen bo za vrhunski šport).

Posvetilo Baradi in Bobincu

Na včerajšnji uradni predstavitvi so dobili besedo tudi številni drugi najožji podporniki. Janez Sodržnik je Tomažu Baradi je prek Saša Vorkapića (tajski boks) in Pie Cesar (karate) sporočil, da ima v svoji ekipi tudi zaledje borilnih športov. Predsedniku Rokometne zveze Slovenije Franju Bobincu pa je prek nekdanjega vrhunskega hokejista Igorja Beribaka namignil, da resno računa tudi na podporo ekipnega športa. S tega naslova je moč razbrati njegov odgovor na vprašanje, katera športna panoga ga bo podprla kot kandidata za prvega moža slovenskega športa. »Imam štiri različne možnosti, odločil pa se bom jeseni. Nagibam se h kolektivnemu športu,« odgovarja Janez Sodržnik, ki je po novem tudi zakladnik Mednarodne organizacije športa za vse (TAFISA). Sodržnikovo kandidaturo so včeraj z izbranimi besedami podprli še podžupan Ljubljane Dejan Crnek, plesalki Nika Kljun in Nika Mlakar, še vedo aktivni telovadec Andrej Pregelj, balinar Anže Petrič, plavalka Nastja Govejšek, nekdanja nogometašica Tija Vrhovnik ter predsednik Športne zveze Velenje Bogdan Plaznik.

Sodržnik je svojo kandidaturo predstavil zelo odločno, niti odstotka možnosti pa ne dopušča, da po Janezu Kocijančiču in Bogdanu Gabrovcu sredi decembra ne bi postal najvidnejši predstavnik slovenskega športa. Svojo kandidaturo je poimenoval kot zmago za vse, odločitev pa argumentiral z naslednjimi besedami: »Vsak si zmago predstavlja na drugačen način. Nekdo z osvojeno kolajno na veliki tekmi, drugi, ko se vrne po poškodbi, tretji, ko shujša za pet kilogramov, četrti, ko pri 77 letih še telovadi na bradlji... Zato bo moja zmaga naša zmaga, saj bomo poskrbeli za vse!«

Dobnikar volitev ne izgublja

Sodržnik je v svojem govoru izpostavil štiri glavne točke. Prva je, da bo pod njegovim vodstvom OKS-ZŠZ služil osnovnemu namenu krovne športne organizacije, ki skrbi za vse, ne zgolj vrhunske športnike. Kot drugo je izpostavil, da je nedopustno, da ima OKS sedež v šoping centru, kot se je izrazil za ljubljanski BTC, saj ga bo vrnil na ugledno športno mesto. Kot tretje dejstvo je izpostavil tarnanje številnih športnih panog, ki se v slovenskem medijskem prostoru počutijo zapostavljene. Pravi, da imamo v Sloveniji nacionalno televizijo, ki jo plačujemo vsi. V primeru, da bo postal predsednik OKS-ZŠZ bo imela slovenska nacionalka tedensko oddajo, v kateri bodo vidne tudi manjše panožne zveze, ki sicer osvajajo kolajne na največjih tekmovanjih. Kot četrto pa je izpostavil pomembnost slovenskega državnega praznika športa. Dejal je, da se bo zavzemal, da bo 23. september postal dela prosti dan, saj je šport po njegovem mnenju vsaj tako pomembna družbena sfera kot kultura.

Maja Pajek je izpostavila pomen srčnosti, vztrajnosti in predanosti. Andražu Žurmanu so medijski nastopi za zdaj še precej tuji. Najbolj je ponosen na deset let ukvarjanja z vaterpolom, je zagovornik dela po pravilih, kot vsi Sodržnikovi podporniki pa ne izpostavlja pomembnosti vrhunskih uvrstitev v vrhunskem športu, »saj je že uvrstitev na veliko tekmovanje vrhunski rezultat.« Roman Dobnikar pravi, da je počaščen, da je del Sodržnikove ekipe. Prvi mož slovenske atletike pristavlja, da v življenju rad zmaguje ter da doslej ni izgubil še na nobenih volitvah.