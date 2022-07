WURI je sistem razvrščanja univerz, ki ocenjuje dejanski vpliv in prispevek univerz in poslovnih šol v družbi. WURI ocenjuje in razvršča ustvarjalne in inovativne pristope k univerzitetnim raziskavam in izobraževanju, ki se osredotočajo na uporabnost v industriji namesto tradicionalnih načinov štetja raziskovalnih člankov in poučevanja v obliki predavanj, start-up podjetja in podjetništvo ter ustvarjanje vrednosti namesto tradicionalnega osredotočanja na število zasedenih delovnih mest, družbeno odgovornost, etiko in integriteto namesto osredotočanja le na znanje in spretnosti za doseganje materialnega uspeha.

»Naše poslanstvo je jasno: IEDC kot nosilec sprememb in izobraževalni partner želi pritegniti najobetavnejše vodstvene delavce in vrhunske menedžerje, jim zagotoviti vrhunsko izobraževanje na področju menedžmenta in druge ustrezne storitve v resnično mednarodnem okviru, jih navdušiti za vseživljenjsko učenje ter jih pripraviti, da bodo delovali in ustvarjali dodano vrednost kot kompetentni in odgovorni transformacijski voditelji v svojih organizacijah in družbi na splošno. IEDC si prizadeva za izobraževanje z vplivom,« dodaja prof. dr. Danica Purg, predsednica in ustanoviteljica šole, ki je tudi dolgoletni partner Dnevnikovega projekta Zlata nit.