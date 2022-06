Izrael ima od danes novega premierja, dosedanjega zunanjega ministra Jaira Lapida, ki bo vlado vodil do še enih predčasnih parlamentarnih volitev 1. novembra. Te bodo že pete v treh letih in pol. Do zamenjave na čelu vlade je prišlo po današnji razpustitvi parlamenta, ki je posledica razpada vladne večine dosedanjega premierja Naftalija Bennetta.

V Izraelu se tako nadaljuje zdaj že res dolgo obdobje politične nestabilnosti, ko zaradi razdrobljenega parlamenta, mnogih frakcij in nezmožnosti političnega sodelovanja vlade ne dobijo udobne večine in padajo druga za drugo. To se je zdaj zgodilo Bennettovi, ki je bila najbolj pisana doslej in je vključevala tako skrajno desne stranke kot sploh prvič v zgodovini stranko Arabcev. Na koncu je padla pri vprašanju podaljšanja posebnih zakonskih pravic Judov, naseljenih na Zahodnem bregu. Bennett, nekdanji vojaški specialec in tehnološki magnat, je napovedal, da se ne bo potegoval za še en mandat.

Bennett je po volitvah marca lani ob oblikovanju koalicije sklenil dogovor z Lapidom, da se bosta zamenjala na čelu vlade na polovici mandata, torej po dveh letih, zdaj pa se bo to zgodilo predčasno. Lapid, nekdanji televizijski zvezdnik in kolumnist, s svojo sredinsko stranko Obstaja prihodnost ne bo imel lahkega dela. Ta mesec bo gostil ameriškega predsednika Joeja Bidna, potem pa je pričakovati, da bo vodenje vlade ob velikih ekonomskih izzivih potekalo v senci predvolilnega boja. Glavni bo potekal z nekdanjim premierjem in vodjo opozicije Benjaminom Netanjahujem, ki s svojo stranko Likud načrtuje vrnitev na oblast. Ankete kažejo, da je Likud sicer najmočnejši, da pa bo sestavljanje vladne večine verjetno spet težka naloga, politična negotovost pa še naprej izraelska realnost.