Mnoge dolenjske občine še daleč od obvoznic

Na obvoznice, s katerimi bi občinam na zahodnem robu Dolenjske približali Novo mesto, hkrati pa jih razbremenili tranzitnega prometa in ozkih grl, bo treba čakati še kar nekaj let. Še najbližje obvoznici so v Dolenjskih Toplicah, kjer so že izvedli prvo fazo.