Največji trampolin na svetu bo jutri in v soboto povezal Hribarjevo in Gallusovo nabrežje. Dvodnevni dogodek Odbito na Ljubljanici se bo začel že jutri popoldne, ko se bo ob 16. uri za obiskovalce odprla zabavna cona na Novem trgu. Predvsem najmlajši bodo lahko skakali po vrtnih trampolinih, plezali in preizkusili VR-simulatorje. Cona bo v petek in soboto odprta od 10. pa vse do 21. ure.

Največji spektakel bo v soboto, ko bo prestolnica gostila štiri akrobatska tekmovanja na treh različnih vrstah trampolinov. Tako se bodo tekmovalci pomerili v prostem slogu na trampolinu, velikem 5 krat 5 metrov, na olimpijskem trampolinu po uradnih pravilih Gimnastične zveze Slovenije ter na največjem trampolinu na svetu, velikem 13 krat 13 metrov, na katerem se bodo pogumni akrobati predstavili v najboljšem triku in najvišjem skoku. Ker gre za izredno atraktivne skoke, bo po besedah organizatorja podjetja Extrem tekmovanje zanimivo tudi za obiskovalce. Ti bodo lahko brezplačno preskočili Ljubljanico na kar 22 metrov dolgem trampolinskem mostu.

Prireditev Odbito na Ljubljanici so javnosti prvič predstavili lani. Ideja je nastala na podlagi izkušenj z organizacijo podobnih dogodkov podjetja Extrem ter kreativnega pristopa ekipe Dunking Devils. »Projekt je plod slovenskega znanja od ideje do izvedbe, na kar smo zelo ponosni,« je povedal Marko Knafelc iz ekipe Dunking Devils in dodal, da enako kot lani tudi letošnje izvedbe ne bodo izpustili številni tuji zvezdniki akrobatike prostega sloga, ki jih na družbenih omrežjih spremlja tudi več kot pol milijona sledilcev. »Prav oni bodo ponovno najboljši promotorji Slovenije in Ljubljane v svetu,« so še povedali fantje svetovno znane akrobatske skupine.