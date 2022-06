“Končne formule vesolja še nimamo”

V ponedeljek bo minilo deset let od enega največjih znanstvenih dosežkov vseh časov – odkritja Higgsovega bozona, ki snovi podeljuje maso. Pri odkritju so pomembno sodelovali tudi slovenski znanstveniki. Higgsov bozon odpira vrata v nove dimenzije vesolja. V Cernu in Ljubljani bo potekalo več slavnostnih dogodkov.