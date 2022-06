Kaminski je v govoru pred 5,5 metra visokim jeklenim zidom v poljskem obmejnem mestu Kuznica poudaril, da je Belorusija soodgovorna za rusko agresijo na Ukrajino. Po njegovih besedah je bila uporaba migrantov kot orožja uvod v invazijo na Ukrajino.

S pregrado, ki se razteza v dolžini več kot 186 kilometrov, je Poljska zagradila skoraj polovico svoje meje z Belorusijo, gradnja pa je stala okoli 350 milijonov evrov.

Poljska je pred tem sprejela ukrep o vzpostavitvi območja prepovedi vstopa, katerega veljavnost se izteče v petek. S tem je prepovedala gibanje in bivanje na obmejnem območju osebam brez stalnega prebivališča, vključno z migranti, humanitarnimi delavci in mediji, navaja poljski časnik Gazeta Wyborcza.

Več deset tisoč migrantov in beguncev, večinoma z Bližnjega vzhoda, je od lanskega poletja prečkalo ali poskušalo prečkati belorusko-poljsko mejo.

Poljska je na vrhuncu krize na mejo poslala na tisoče vojakov in policistov, da bi okrepili patrulje obmejne straže, in sprejela zakon, ki omogoča prisilno vračanje migrantov v Belorusijo.

T.i. pushbacki in ostro stališče poljske vlade proti migracijam so obsodili aktivisti in številne humanitarne organizacije, še navaja AFP.

Na poljsko-beloruski meji, kjer so se pozimi migranti in begunci spopadali z mrazom in slabimi higienskimi razmerami, je umrlo najmanj deset ljudi. Od začetka ruske invazije pa je Poljska odprla meje za begunce iz Ukrajine.